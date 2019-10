Heimtückische Tat in Drogeriemarkt : Mordfall Mia aus Kandel: Verurteilter Mörder begeht Suizid in Zelle

Der Ex-Freund des Mädchens, Abdul D., war zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

von dpa

10. Oktober 2019, 11:50 Uhr

Landau/Kandel | Der wegen Mordes an seiner Ex-Freundin Mia in Kandel verurteilte Abdul D. ist tot in seiner Zelle in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt aufgefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hat sich der aus Afghanistan stammende Mann erhängt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der Ex-Freund des Mädchens, Abdul D., war zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Das Landauer Landgericht befand den vermutlich aus Afghanistan stammenden Flüchtling wegen Mordes und in einem weiteren Fall wegen Körperverletzung für schuldig.

Die Staatsanwaltschaft hatte Abdul D. zur Last gelegt, das Mädchen am 27. Dezember vergangenen Jahres "heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen" in einem Kandeler Drogeriemarkt getötet zu haben. Er hatte das Mädchen mit einem Messer erstochen.

