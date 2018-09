Neue Ermittlungen gegen Manuel S. : Mordfall Peggy: Tatverdächtiger gesteht Transport der Leiche

Im Fall der getöteten Peggy hat ein Tatverdächtiger eingeräumt, den leblosen Körper in einen Wald gebracht zu haben.

von Maximilian Matthies

21. September 2018, 13:29 Uhr

Bayreuth | Vor 17 Jahren verschwand die damals neunjährige Peggy K. aus dem bayerischen Lichtenberg, jetzt gibt es in dem immer noch ungeklärten Mordfall eine neue Entwicklung. Ein Tatverdächtiger hat eingeräumt, den leblosen Körper des Mädchens einst in ein Waldstück in Thüringen transportiert zu haben. Bei dem Mann handele es sich um den 41-jährigen Manuel S.. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Bayreuth mit.

Der Mann habe angegeben, dass er das leblose Kind von einem anderen Mann an einer Bushaltestelle übernommen habe. Er habe noch versucht, das Mädchen wiederzubeleben, es dann jedoch in eine rote Decke gepackt und in einem goldfarbenen Auto in den Wald gebracht. "Wir sind überzeugt davon, den Mann gefasst zu haben, der den Körper von Peggy in das Waldstück bei Thüringen gebracht hat", sagte Daniel Götz, Gruppenleiter der Staatsanwaltschaft Bayreuth, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Laut der Ermittler nannte der verdächtige Manuel S. noch den Namen einer weiteren Person, die mit dem Mordfall in Zusammenhang stehen könnte. Die Staatsanwaltschaft betonte jedoch mehrfach, dass ausschließlich gegen S. ermittelt werde.

Der 41-Jährige gestand indes nicht, Peggy getötet zu haben, er wollte die Leiche nur von einem ihm namentlich bekannten Mann übernommen haben. Wer die Leiche an S. übergeben haben soll, teilte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit.

Das Video zeigt eine Chronik der Ereignisse im Mordfall Peggy K.:

Peggys Schicksal zählt zu den rätselhaftesten Vermisstenfällen in Deutschland. Am 7. Mai 2001 war die damals Neunjährige auf dem Heimweg von der Schule verschwunden. Gut 15 Jahre später – Anfang Juli 2016 – fand ein Pilzsammler Teile ihres Skeletts in einem Waldstück bei Rodacherbrunn in Thüringen – knapp 20 Kilometer von Peggys Heimatort Lichtenberg in Oberfranken entfernt.



Tatverdächtiger bleibt auf freiem Fuß

Vergangene Woche hatte die Polizei mehrere Anwesen des 41 Jahre alten Beschuldigten durchsucht. Der Mann sei schon früher zum "relevanten Personenkreis" im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Peggy gezählt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft damals mit. Der 41-Jährige sei vernommen und danach wieder entlassen worden. Er bleibe auch auf freiem Fuß, hieß es am Freitag. Die Polizei sehe keinen dringenden Tatverdacht. Die Ermittler suchen nach Zeugen.

Nun teilten die Ermittler mit, Spuren an Peggys Leiche hätten Torfspuren aufgewiesen, die zu Spuren passen von Gehwegplatten aus dem Haus des Verdächtigen. Zudem seien bei einer forensischen Pollenanalyse an der Leiche Farbreste festgestellt worden, die ebenfalls zu Farbspuren aus Renovierungsmüll des 41-Jährigen passten.

Die Ermittler suchen nach Zeugen, etwa ob jemand das goldfarbene Auto gesehen hat. Fotos von dem Wagen und weiterer Spuren haben die Behörden im Internet veröffentlicht, so dass sich jeder einen Eindruck machen kann. Nach wie vor ist eine Belohnung in Höhe von 30.000 Euro für hilfreiche Hinweise ausgesetzt.

