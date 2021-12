Fahndung mit Fotos : Fußfessel abgelegt: Mörder von Nicole Schalla in Münster auf der Flucht

Ralf Hörstemeier war 27 Jahre nach dem gewaltsamen Tod der 16-jährigen Nicole Schalla verurteilt worden. Kurz vor Haftantritt entledigt er sich seiner Fußfessel – und flüchtet. Die Polizei fahndet mit Fotos.

Münster | Der rechtskräftig verurteilte Mörder Ralf Hörstemeier hat in Münster seine Fußfessel abgelegt und ist geflüchtet, kurz bevor er seine Haft hätte antreten müssen. Die Polizei veröffentlichte im Rahmen ihrer Fahndung am Mittwochnachmittag Fotos von dem 56-Jährigen und bat um Hinweise. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor über den Fall berichtet. Mord an Ni...

