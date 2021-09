Autobahn : Mutmaßliche Geiselnahme in Reisebus: A9 voll gesperrt

Komplettsperrung auf der Autobahn 9 in Bayern: Wegen einer mutmaßlichen Geiselnahme mussten am Abend Spezialkräfte der Polizei ausrücken. Noch ist die Gefahr nicht gebannt.

Hilpoltstein | Wegen einer mutmaßlichen Geiselnahme in einem Reisebus hat die bayerische Polizei die Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Nur die beiden Busfahrer waren am Dienstagabend noch mit einem mutmaßlich bewaffneten Mann in dem Bus, wie ein Sprecher der Polizei Mittelfranken der Deu...

