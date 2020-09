Fünf Kinder in Lebensgefahr : Mutter und Elfjähriger sterben bei Verkehrsunfall im Landkreis Cloppenburg

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Niedersachsen sind eine 37-jährige Frau und ein elfjähriges Kind gestorben.

von dpa

25. September 2020, 23:33 Uhr

Saterland | Der Unfallwagen war bei Saterland rund 40 Kilometer östlich der niedersächsisch-niederländischen Grenze verunglückt. Er sei auf gerader Strecke aus bislang unbekannten Gründen gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei mit.

Bei dem Unfall starb die Fahrerin. Auch ein elfjähriger Junge kam ums Leben, bestätigte die Polizei Friesoythe am Samstag auf Nachfrage unserer Redaktion. Das Kind sei am Morgen in einer Klinik in den Niederlanden den schweren Verletzungen erlegen. Der Junge war nach dem Unfall mit einem Rettungshubschrauber ins Nachbarland geflogen worden.

Zu der ums Leben gekommenen 37 Jahre alten Fahrerin gehören ersten Erkenntnissen zufolge vier der Kinder, zu ihrer ihrer 32-jährigen Beifahrerin zwei der Kinder. Diese sind den Angaben zufolge zwischen zwei und 13 Jahre alt. Die Überlebenschancen der fünf Kinder stünden gut, sagte ein Beamter unserer Redaktion.

Weitere Details zum Unfallhergang sind bislang nicht bekannt. Bei dem Einsatz waren mehrere Hubschrauber und Rettungswagen im Einsatz.

