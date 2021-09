Kriminalität : Mutter und Kinder tot: Polizei wirft 31-Jährigem Mord vor

Eine Frau und ihre drei Kinder sind tot. Der mutmaßliche Täter ist jetzt in Untersuchungshaft. Der Fall sorgt für Entsetzen in Großbritannien.

Killamarsh | Nach dem Fund von vier Leichen in England hat die britische Polizei einen 31-jährigen Mann wegen Mordes an einer Frau und drei Kindern angeklagt. Ein Richter in der Stadt Derby ordnete am Mittwoch Untersuchungshaft an. Medienberichten zufolge ist der mutmaßliche Täter der Lebensgefährte der getöteten Frau. Die 35-Jährige sowie ihr 13-jähriger Sohn,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.