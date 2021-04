Unglücksfall : Bäuerin und ihr Sohn von wütenden Bullen getötet

Zwei 700 Kilo schwere Bullen haben in Südhessen eine Bäuerin und ihren Sohn getötet.

Lorsch/Darmstadt | In einem Stall in Südhessen sind am Montag eine 81-jährige Frau und ihr 56-jähriger Sohn von zwei wütenden Bullen getötet worden. Die beiden Landwirte betrieben einen Bauernhof in Lorsch. "Wir gehen von einem tragischen Unglücksfall aus", sagte ein Sprecher der Polizei in Darmstadt. Polizei setzte Hubschrauber ein Die fast 700 Kilogramm schweren...

