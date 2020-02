Tod von mehr als 30 Tieren : Nach Affenhaus-Brand: NRW stoppt Online-Verkauf von Himmelslaternen

Die Landesregierung in NRW hat beschlossen, "diese unsicheren Produkte vom Markt zu nehmen".

von dpa

19. Februar 2020, 12:29 Uhr

Düsseldorf | Nach Kontrollen bei Anbietern von Himmelslaternen ist der Online-Verkauf der Lampions in Nordrhein-Westfalen vorerst gestoppt worden. Das NRW-Arbeitsministerium werde alle Instrumente nutzen, "um diese unsicheren Produkte vom Markt zu nehmen", teilte die Landesregierung am Mittwoch in Düsseldorf mit.

Auch Anbieter anderer Bundesländer sollen kontrolliert werden

Bei einem Onlinehändler in Köln wurden laut Bezirksregierung 730 der Laternen aus dem Verkehr gezogen. Auch Anbieter außerhalb Nordrhein-Westfalens sollen laut Arbeitsministerium kontrolliert werden. In der Silvesternacht hatten Himmelslaternen nach Ermittlungen der Polizei einen verheerenden Brand im Krefelder Zoo ausgelöst. Dabei waren mehr als 30 Tiere, darunter Menschenaffen, gestorben. Die Verwendung von Himmelslaternen ist verboten, der Verkauf der Produkte blieb bislang allerdings erlaubt.