Gerichtsurteil : Nach Boateng-Prozess: Staatsanwaltschaft prüft Rechtsmittel

Gegen den ehemaligen Nationalspieler wurde am Donnerstag in München wegen des Vorwurfs der Körperverletzung verhandelt. Er wurde zu 1,8 Millionen Euro Strafe verurteilt. Ist die Sache damit vom Tisch?

München | Nach der Verurteilung von Ex-Nationalspieler Jérôme Boateng zur Zahlung von 1,8 Millionen Euro Strafe wegen Körperverletzung an seiner früheren Freundin erwägt die Staatsanwaltschaft eine Berufung. „Wir prüfen derzeit, ob wir Rechtsmittel ergreifen“, sagte Sprecherin Anne Leiding am Freitag. Am Abend zuvor hatte das Amtsgericht München eine Geld...

