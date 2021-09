Für Liveshows bei RTL : Nach Corona-Ausfall: Dann kehrt Lukas Podolski zum „Supertalent“ zurück

Wegen einer Corona-Infektion war Fußball-Star Lukas Podolski als Juror in der Talentshow "Das Supertalent" ausgefallen. Jetzt gab der Sender RTL bekannt, dass er in den Liveshows wieder Teil der Jury sein wird.

Köln | Fußballer Lukas Podolski kehrt nach seinem zeitweisen Ausfall wegen einer Corona-Infektion in wenigen Wochen in die Jury der RTL-Show "Das Supertalent" zurück. "Er wird in den Live-Shows von 'Das Supertalent' wieder am Jurypult sitzen", teilte eine Sprecherin von RTL der Deutschen Presse-Agentur in Köln mit. Die beiden Halbfinale und das große Finale ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.