Naturkatastrophen : Nach Erdbeben starke Regenfälle im Südwesten Haitis

Nach dem Erdbeben in Haiti gibt es mehr als 1400 Todesopfer zu beklagen. Und jetzt setzen starke Regenfälle den Menschen zu.

Saint-Louis-du-Sud | Nach dem Erdbeben in Haiti mit mehr als 1400 Toten hat das Tiefdruckgebiet „Grace“ starke Regenfälle in der betroffenen Region verursacht. In einer Notunterkunft im Ort Les Cayes auf der Halbinsel Tiburon im Südwesten des Karibikstaates stand das Wasser knöchelhoch, wie auf Fotos vom Montagabend (Ortszeit) zu sehen war. Völlig durchnässte Menschen ...

