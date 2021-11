Kriminalität : Nach Schüssen: Mexiko schickt Soldaten nach Tulum

Die Urlauberinnen waren zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Sie warem in eine Schießerei geraten und starben. Mexikos Staatspräsident kündigte neue Schutzmaßnahmen an.

Tulum | Fast einen Monat nach dem Tod von zwei ausländischen Urlauberinnen im mexikanischen Urlaubsort Tulum sollen nun Soldaten einer neuen Spezialeinheit die Touristen in der Region schützen. „In wenigen Tagen werden etwa 1500 Mitglieder der Nationalgarde entsendet werden“, kündigte Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador am Mittwoch in Cancún an. ...

