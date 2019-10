Für Mondmission Artemis : So sehen die neuen Raumanzüge für künftige Mondspaziergänge aus

Die Nasa hat neue Raumanzüge vorgestellt, die bei der Mondmission Artemis genutzt werden sollen.

von dpa

16. Oktober 2019, 06:33 Uhr

Washington | Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat am Dienstag (Ortszeit) in Washington die Prototypen neuer Raumanzüge vorgestellt, die unter anderem bei der neuen Mondmission Artemis zum Einsatz kommen sollen. Der in Druckanzug für Außeneinsätze, der in seinen rot-weiß-blauen Farben ein wenig an die US-Flagge erinnert, sei eine verbesserte Version der bisher bei Außeneinsätzen im All getragenen Anzüge und sei auch erheblich besser als die von den Apollo-Mondbesuchern genutzten Modelle.

So sehen die neuen Raumanzüge aus

picture alliance/dpa





Mussten sich Neil Armstrong und seine Kollegen der Apollo-Generation noch hopsend und schwerfällig über die Mondoberfläche bewegen, erlaube das Modell der Artemis-Generation ein erheblich geschmeidigeres Vorankommen und grundsätzlich mehr Beweglichkeit.

picture alliance/dpa





Der zweite Anzug, ein orangefarbener Orion-Überlebensanzug, sei mit einer Reihe von Sicherheits- und Mobilitätsfunktionen ausgestattet, die dem Schutz der Astronauten bei Starts oder Notsituationen dienen sollen.