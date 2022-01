ProSieben-Quiz : Neue Runde für „Wer stiehlt mir die Show?“

Anke Engelke, Mark Forster, Riccardo Simonetti sägen diesmal an Jokos Stuhl. „Wer stiehlt mir die Show?“ war einer der Überraschungshits des Jahres 2021.

Berlin | Joko Winterscheidt setzt ein weiteres Mal seinen Quizmaster-Job aufs Spiel. Die ProSieben-Show „Wer stiehlt mir die Show?“ geht am Dienstag (20.15 Uhr) in die dritte Runde. Die Komikerin Anke Engelke, der Sänger Mark Forster und der Entertainer Riccardo Simonetti treten diesmal gegen das ProSieben-Aushängeschild Joko an. Das ungewöhnliche Konzept, ...

