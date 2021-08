Waldbrände : Neue Waldbrände wüten in Kalifornien - Ortschaften bedroht

In Kalifornien sind tausende Menschen auf der Flucht vor Waldbränden. Extreme Trockenheit in dem US-Westküstenstaat verschärft die Lage. Viele Gebiete sind in Rauch gehüllt.

Grizzly Flats | Mehr als 10.000 Feuerwehrleute kämpfen in Kalifornien gegen ein Dutzend größere Waldbrände an. Schnell um sich greifende Flammen im nördlichen Bezirk El Dorado County bedrohen Ortschaften und haben Tausende Anwohner in die Flucht getrieben. Das sogenannte Caldor-Feuer ist innerhalb von 24 Stunden fast ums Zehnfache angewachsen, wie die Feuerwehr mi...

