Nachfolgerin für Petra Gerster : Neue ZDF-„heute“-Moderatorin: Woher man Jana Pareigis kennt

Am Mittwoch endete die Ära Petra Gerster beim ZDF. Auf die langjährige "heute"-Nachrichtenmoderatorin folgt nun eine junge Kollegin.

Mainz | Die ZDF-"heute"-Hauptnachrichten bekommen eine neue Sprecherin: Jana Pareigis ist am Donnerstag vom Mainzer Sender als Nachfolgerin für Petra Gerster vorgestellt worden. Die 66-jährige Gerster hatte am Mittwoch ihre letzte "heute"-Sendung moderiert und sich in den Ruhestand verabschiedet. Mehr zum Thema Petra Gerster verabschiedet sich mit be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.