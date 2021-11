RKI-Zahlen : Neuinfektionen übertreffen Höchststand der dritten Welle

33.949 Corona-Neuinfektionen an einem Tag: Das RKI meldet Zahlen, die den Höchststand der dritten Infektionswelle übertreffen.

Berlin | Die Zahl täglich gemeldeter Neuinfektionen in Deutschland hat den Höchststand der dritten Infektionswelle im Frühjahr übertroffen. Am 22. April hatte der Wert bei 29.518 gelegen, nun meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 33.949 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand ...

