Kinder unter Todesopfern : Verheerender Wohnhaus-Brand mit 19 Toten in der Bronx

Bei einem verheerendem Wohnhaus-Brand in der New Yorker Bronx sterben zahlreiche Bewohner, darunter sind auch Kinder. Wie es dazu kommen konnte und Zeugen das schlimme Feuer erlebten.

New York | Bei einem der schwersten Brände in der neueren Geschichte New Yorks sind im Stadtteil Bronx mindestens 19 Menschen gestorben – unter ihnen neun Kinder. "Die Zahlen sind schrecklich", sagte Bürgermeister Eric Adams, der von einer "Tragödie" sprach. Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Toten angesichts von über 60 größtenteils lebensgefährlich V...

