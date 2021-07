Drogenfund in den Niederlanden : Wie bei „Breaking Bad“: Riesiges Crystal-Meth-Labor ausgehoben

Die Szenerie erinnert an die Erfolgsserie "Breaking Bad": In den Niederlanden hebt die Polizei ein riesiges Drogenlabor aus, wo Chrystal Meth produziert wurde.

Nederweert | Niederländische Ermittler haben ein großes Labor zur Herstellung der Droge Crystal Meth entdeckt. Es handele sich um "die größte und professionellste Produktionsstätte für Crystal Meth, die jemals in den Niederlanden gefunden wurde", teilte die Polizei am Freitag in Nederweert im Südosten des Landes mit. Die Polizei war dem Labor in Nederweer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.