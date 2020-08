Sucheinsatz in Ostfriesland : Ostfriesland: Sechsjähriger tot im Idasee gefunden

Das Kind wurde leblos im Wasser entdeckt. Parallel zur Suche auf und in dem See, lief ein großer Sucheinsatz an Land.

15. August 2020, 12:33 Uhr

Ostrhauderfehn | Ein sechs Jahre alter Junge ist im Idasee in Ostfriesland (Niedersachsen) ertrunken. Nach einer groß angelegten Suchaktion wurde das Kind am Freitagabend leblos im Wasser aufgefunden, teilte die Feuerwehr mit. Zuvor hatte die Familie den Jungen als vermisst gemeldet.

Großer Sucheinsatz an Land

Parallel zur Suche auf und in dem See, lief ein großer Sucheinsatz an Land. Unklar war zunächst, ob sich der Junge im Wasser oder im Umfeld des Sees aufhielt. Neben den bereits alarmierten Kräften, waren auch die Rettungshundestaffel Ostfriesland, Taucher aus Friesoythe, sowie die Drohnen der Kreisfeuerwehr Leer und der Feuerwehr Garrel im Einsatz.

Sechsjähriger tot im Wasser gefunden

Nach einer etwa anderthalbstündigen Suche wurde das tote Kind dann im Wasser gefunden. Die Angehörigen wurden durch ein Krisenintervention Team aus dem Landkreis Cloppenburg betreut. Die Polizei hat die Ermittlungen für den genauen Unfallhergang aufgenommen.