Notstand in New York : Nordosten der USA bereitet sich auf Hurrikan „Henri“ vor

Mehrere Bundesstaaten im Nordosten der USA bereiten sich auf „Henri“ vor, der am Sonntag mit Hurrikanstärke auf die Küstenregionen treffen könnte. Auch für Teile New York Citys wurde vor Sturmfluten gewarnt.

New York City | Der US-Wetterdienst hat den auf den Nordosten der USA zielenden Tropensturm „Henri“ am Samstagmorgen (Ortszeit) zu einem Hurrikan hochgestuft. Für Teile von Long Island und Connecticut erließ der Nationale Wetterdienst eine Hurrikanwarnung. Für den Stadtteil Flushing im Osten der Metropole New York waren Warnungen vor Sturmfluten ausgerufen, dort w...

