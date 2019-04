Rauchsäule über Touristenattraktion : Mit Video: Pariser Kathedrale Notre-Dame in Flammen – kleiner Turm eingestürzt

In der Kathedrale Notre-Dame in Paris ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Der kleine Spitzturm ist eingestürzt. "Alles brennt", sagte ein Sprecher der Kirche.

von dpa, mao und afp

15. April 2019, 19:25 Uhr

Paris | Der Brand war am Montag gegen 18.50 Uhr entdeckt worden. Die Kathedrale wurde evakuiert, Informationen zu Verletzten liegen derzeit nicht vor. Laut der französischen Nachrichtenagentur AFP, könnte der Brand mit Renovierungsarbeiten zusammenhängen. Das hätten Feuerwehrkräfte vor Ort gesagt. Die Polizei ging zunächst nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Montagabend.



"Alles brennt", sagte der Sprecher von Notre Dame, André Finot. "Von dem Dachstuhl, der zu einem Teil aus dem 19. Jahrhundert und zum anderen Teil aus dem 13. Jahrhundert stammt, wird nichts übrig bleiben".

Ob die Flammen auch das Gewölbe erreichen werden, das die Kathedrale schützt, sei noch unklar.

Am Abend ist der kleine Spitzturm der Kathedrale Notre-Dame zusammengebrochen. Dabei handelte sich um einen kleineren Turm in der Mitte des Daches.





Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat wegen des Brands eine wichtige Fernsehansprache verschoben. Macron hatte die "Nationale Debatte" im Januar als Reaktion auf die Proteste der "Gelbwesten" gestartet - nun wollte er Zugeständnisse präsentieren. Auf Twitter schrieb er, er teile die "Gefühle einer ganzen Nation".



Notre-Dame ist eine der Pariser Top-Touristenattraktionen und wird jährlich von Millionen von Menschen besucht. Die Kathedrale steht im Herzen der Stadt auf der Île de la Cité.

Die Dimensionen der im gotischen Stil konstruierten und der Jungfrau Maria geweihten Kirche mit ihren beiden majestätischen Türmen sind gewaltig: 127 Meter lang, 40 Meter breit und bis zu 33 Meter hoch.

