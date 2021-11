Notfälle : Notrufnummern in mehreren Bundesländern gestört

Am frühen Donnerstagmorgen kommen Warnmeldungen aus vielen Bundesländern: Die Notrufnummern sind gestört. Woran es liegt, wurde zunächst nicht bekannt.

Berlin | In mehreren Bundesländern sind am Donnerstagmorgen die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr ausgefallen. Warnmitteilungen gab es unter anderem aus Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg, Hamburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Die Ursache blieb zunächst unbekannt. Es kamen am Morgen aber auch schon erste Entwarnungen: In den Kreis...

