Klimawandel : Nur eine Stippvisite? - Walross von Baltrum weggeschwommen

Ungewöhnlicher Besuch: Ein Walross wurde an der Küste von Baltrum gesichtet. Nun ist es wieder verschwunden. Forscher hoffen, dass es den sicheren Weg zurück zum Nordpol findet.

Baltrum | Das überraschend auf Baltrum aufgetauchte Walross hat die Nordsee-Insel offenbar bereits wieder verlassen. Es sei am Dienstag gegen 13.30 Uhr weggeschwommen, sagte Dünen- und Vogelwart Heinz Ideus am Mittwoch: „Ich hatte den Eindruck, dass es ausgeschlafen hatte.“ Am frühen Dienstagmorgen hatte ein Inselbewohner das massige braune Tier auf einer Bu...

