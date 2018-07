Song über Diskriminierung und Rassismus : Özil-Debatte: Rapper Eko Fresh trifft Nerv in neuem Musikvideo

Der deutsch-türkische Rapper Eko Fresh (34) hat Mesut Özil in seinen Diskriminierungsvorwürfen teilweise bestätigt.

26. Juli 2018, 14:44 Uhr

Hamburg | "Dass man als Migrant oft Nachteile hat, die von der Wohnungssuche bis zur Verwirklichung im Berufsleben gehen, ist ein Fakt, da brauchen wir nichts beschönigen", sagte der Musiker Eko Fresh am Donnerstag mit Blick auf die Özil-Debatte der "Bild"-Zeitung.

"Jetzt aber zu sagen, dass jeder Deutsche kategorisch gegen Migranten ist, ist auch nicht richtig und könnte, besonders in den Großstädten, ja gar nicht funktionieren." Die Wahrheit liege vielmehr in der Mitte, Özil habe in vielen Punkten aber einen Nerv getroffen.





Der in Köln geborene und lebende Rapper, der bürgerlich Ekrem Bora heißt und türkisch-kurdischer Abstammung ist, spricht in seinem neuen Lied "Aber" über Diskriminierung und Rassismus. In dem Musikvideo zum Song, der auf einer Idee des US-Rappers Joyner Lucas ("I'm Not Racist") basiert, schleudern sich ein AfD-Wähler und ein Anhänger des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan Vorurteile und Beschimpfungen an den Kopf. Auch die Diskussion um Özil wird dabei thematisiert.

"Als allererstes will ich klarstellen / Ich bin kein Nazi, aber / mich stören die Alibabas / mit ihrem Islam-Gelaber", spielt Eko Fresh beispielsweise im Songtext mit den Ressentiments des "typischen" AfD-Wählers. Aus Sicht des türkischen Gegenparts heißt es im Text dann: "Nazis wie ihr / mit 'nem Fass voller Bier / Was integrieren? / Ihr wollt uns assimilieren."