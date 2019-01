Neben einer Schule : Großeinsatz in Olsberg: Bewaffneter Mann in Flüchtlingsunterkunft verschanzt

Wegen des Großeinsatzes ist auch die benachbarte Schule teilweise gesperrt: In Olsberg im Sauerland hat sich ein bewaffneter Mann in der Flüchtlingsunterkunft verschanzt.

von dpa

23. Januar 2019, 10:12 Uhr

Olsberg | Wegen eines Großeinsatzes in einer Flüchtlingsunterkunft in Olsberg im Sauerland hat die Polizei am Mittwochmorgen Teile einer benachbarten Schule gesperrt. Ein bewaffneter Mann habe sich in der Flüchtlingsunterkunft verschanzt. Mehrere Räume in der Schule, die zur Straße liegen, seien vorsorglich gesperrt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Unterricht finde aber in anderen Teilen des großen Schulgebäudes statt.



49-Jähriger sollte nach Litauen zurückgeführt werden

Das Ausländeramt habe am Morgen einen 49-Jährigen aus Tadschikistan abholen und nach Litauen zurückführen wollen. Der Mann habe die Beamten aber mit einem Messer bedroht und sich schließlich in einem Zimmer der Unterkunft verschanzt. Die Polizei habe die Unterkunft umstellt und den Bereich weiträumig abgesperrt, sagte der Sprecher.