Kurioser Vorfall in Cortina d'Ampezzo : Orientierung verloren: Hirsch verirrt sich in Dirndl-Laden

von dpa

01. Oktober 2019, 17:09 Uhr

Cortina d'Ampezzo | Ein ausgewachsener Hirsch hat sich im italienischen Dolomitenort Cortina d'Ampezzo in einen Dirndl-Laden verirrt.





Er wurde am Dienstag von Tierärzten betäubt und dann in den Wald zurückgebracht, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Der Hirsch sei in den Laden eingedrungen, als die Verkäuferin gerade mit Dekorationsarbeiten beschäftigt war.

Auf Fotos ist das Tier mit dichtem Blattwerk im Geweih zu sehen. Um den Hirsch zu bergen, wurde in dem Olympiaort von 1956 ein ganzer Platz abgesperrt. "Alles hat sich bestens gelöst, dank des schnellen Eingreifens der Polizei", sagte Bürgermeister Gianpietro Ghedina.