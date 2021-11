Ständige Lebensgefahr : Leben ohne Pulsschlag: Das Schicksal von Maike G. hängt an einer Tasche

Das Herz von Maike G. aus Norddeutschland erbrachte nur noch eine Leistung von fünf Prozent. Jetzt lebt sie mit einem Kunstherzen – und in ständiger Furcht. Denn sie weiß: An der Pumpe hängt ihr Leben.

Osnabrück/Bad Rothenfelde/Emsdetten | Maike G. geht nicht mehr gerne vor die Tür. Auch zuhause ist sie sehr vorsichtig. Bei jeder Bewegung, die sie macht, greift sie reflexartig an ihre rechte Seite. Tastet nach der schwarzen Umhängetasche und presst sie noch ein Stückchen näher an ihren Körper. Seit über 700 Tagen geht das schon so. Vom 4. Dezember 2019 an bis heute schleppt Maike G. die...

