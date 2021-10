Schulmassaker von 2018 : Parkland-Attentäter bekennt sich schuldig: Was ihm nun droht

Ein junger Mann hatte 2018 in Florida 17 Menschen an einer Schule erschossen. Das Parkland-Attentat zog #NeverAgain-Massenproteste von Schülern gegen das US-Waffengesetz nach sich.

Parkland | Mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Schulmassaker von Parkland im US-Bundesstaat Florida hat sich der Schütze in allen Anklagepunkten schuldig bekannt. Der heute 23-jährige Nikolas C. bekannte sich am Mittwoch vor einem Gericht des 17-fachen Mordes und 17-fachen Mordversuchs schuldig. Mit dem Schuldbekenntnis wird es keinen Prozess zur Klärung der ...

