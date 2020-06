Explosion oder Verpuffung : Passanten löschen brennende Mitarbeiter bei Feuer im Imbisswagen

Der Gastronomiewagen, in dem mit Gas gekocht wurde, wurde völlig zerstört, teilten Polizei und Feuerwehr mit.

von dpa

15. Juni 2020, 18:39 Uhr

Bielefeld | Nach einem Feuer in einem Imbisswagen haben Passanten in Bielefeld drei brennende Menschen gelöscht und ihnen damit möglicherweise das Leben gerettet. Die Helfer hätten mit Jacken die Flammen erstickt und die Verletzten mit Wasser versorgt, bis Rettungskräfte eintrafen, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. Zwei Mitarbeiter seien nach dem heftigen Ausbruch des Feuers am Montag brennend aus dem Imbisswagen geflohen. Einer von ihnen schwebe in Lebensgefahr. Ein Kunde sei etwas weniger stark verletzt worden, sagte der Sprecher. "Die Ersthelfer haben einen Superjob gemacht."



Zwei Opfer in Spezialklinik

Ob es sich um eine Explosion oder Verpuffung handelte, müssten jetzt Brandsachverständige klären, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der Gastronomiewagen, in dem mit Gas gekocht wurde, wurde völlig zerstört, teilten Polizei und Feuerwehr mit. Zuvor hatte die "Neue Westfälische" online über das Unglück berichtet. Zwei der drei Opfer wurden in Spezialkliniken geflogen.