Vorfall in Norddeutschland : „Ich töte dich“: Kita-Kinder spielen Netflix-Gewaltserie Squid Game nach

In der weltweit erfolgreichen Netflix-Serie stehen Kinderspiele mit tödlichem Ausgang im Mittelpunkt. Trotzdem haben mehrere Kita-Kinder in Pinneberg sie gesehen. Die Kita hat sich nun an die Eltern gewandt.

Pinneberg | Eine große Puppe vergräbt ihr Gesicht in ihren Händen und lehnt sich dabei an einen Baum. Auf der anderen Seite des Sandplatzes stehen Menschen in grünen Jogginganzügen. Ihr Ziel: Innerhalb von fünf Minuten auf die Seite der Puppe kommen. „Rotes Licht, Grünes Licht“ als Spiel in der Netflix-Serie Dann ein Ausruf, fast singend. „Rotes Licht, grün...

