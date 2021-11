Wer ist André Schünke? : Planungspanne: Neuer Sprecher übernimmt spontan 20-Uhr-Tagesschau

Überraschung in der „Tagesschau“: Wegen einer Planungspanne übernahm mit André Schünke ein Neuling die Hauptausgabe der ARD-Nachrichten – spontan und ohne Ankündigung.

Berlin | Viele Zuschauer dürften am Donnerstagabend gestaunt haben: In der 20-Uhr-Ausgabe der „Tagesschau“ erblickten sie ein neues Gesicht: Ohne Vorwarnung hatte Moderator André Schünke die Hauptausgabe der Nachrichten übernommen. Das war umso verblüffender, als Abschiede, Wechsel und Neubesetzungen in den News-Redaktionen der Fernsehsender zuletzt mit großer...

