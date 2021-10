17-jähriger Verdächtiger : Polizei in München: 14-Jährige im Schlaf „heimtückisch“ ermordet

Ein erst 14 Jahre altes Mädchen wurde in München tot aufgefunden. Ein 17-jähriger Freund des Mädchens steht unter Tatverdacht. Er wurde festgenommen.

München | Die getötete 14-Jährige in München ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft an einem Stich in die Brust gestorben, während sie schlief. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher, der mit dem Mädchen befreundet war, wurde am Montagmorgen am Pasinger Bahnhof in München festgenommen, wie die das Polizeipräsidium mitteilte. Er sollte im Laufe des Tages dem Haftricht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.