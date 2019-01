Auf der A1 bei Dortmund : Polizei verschickt Erinnerungsfoto: Brautpaar am Hochzeitstag geblitzt

Mit einem Hochzeitsfoto der besonderen Art hat die Dortmunder Polizei einem Brautpaar eine zweifelhafte Freude gemacht.

von dpa

07. Januar 2019, 19:54 Uhr

Dortmund | Ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag im Mai vergangenen Jahres waren zwei Frischvermählte in ihrer Limousine zu schnell unterwegs gewesen und prompt auf der A1 geblitzt worden. Wie die Polizei Dortmund am Montag bei Facebook und Twitter mitteilte, schrieb der 26 Jahre alte Bräutigam und Fahrer später an die Polizei und bat um das damalige Blitzerfoto als Erinnerungsstück. Das Original sei unglücklicherweise vernichtet worden.

"Wir konnten aushelfen", schreiben die Beamten zu dem nun auch bei Facebook veröffentlichten, entsprechend verfremdeten Blitzerbild. "Wir wünschen von Herzen eine glückliche Ehe!", heißt es weiter. Wie schnell der Bräutigam gefahren ist, konnte die Polizei auf Anfrage am Montag nicht sagen – und somit auch nicht, wie teuer das besondere Hochzeitsfoto war.



In den Sozialen Medien findet der Polizei-Post ein positives Echo: „Romantik könnt ihr", antwortet eine Nutzerin der Polizei. "Schön, als nächstes kommt ein Familienfoto" schlägt ein anderer vor.