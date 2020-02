Bielefeld : Kann nicht mal mehr aussteigen: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

In Bielefeld ist ein volltrunkener 55-Jähriger in eine Alkoholkontrolle geraten.

von dpa

19. Februar 2020, 13:38 Uhr

Bielefeld | Mit der Schnapsflasche auf dem Schoß ist ein Autofahrer in Bielefeld in eine Alkoholkontrolle geraten – und soll so besoffen gewesen sein, dass er nicht mal mehr ohne Hilfe aus dem Wagen aussteigen konnte.

Beamte mussten Alkoholfahrer helfen

Zeugen hatten am Dienstag die Polizei alarmiert, weil ein 55-Jähriger in Schlangenlinien durch die Innenstadt gefahren war. Eine Streifenwagenbesatzung brauchte mehrere Anläufe, bis sie den Mann stoppen konnte. "Der Bielefelder war unfähig, für den Alkohol-Test selbstständig auszusteigen und benötigte die Unterstützung der Beamten", schrieb die Polizei am Mittwoch. Der 55-Jährige kam in die Ausnüchterungszelle.