Kriminalität : Polizeigewalt in Pforzheim? Einsatz löst Debatte aus

Der Polizist kniet auf dem Mann, schlägt auf seinen Kopf. Die Szene in Pforzheim kursiert seit dem Wochenende im Netz. Und befeuert mal wieder die Debatte um Polizeigewalt.

Pforzheim | Ein Polizeieinsatz wegen eines Betrunkenen und Videomitschnitte von einem schlagenden Beamten im Internet haben die Debatte über Polizeigewalt in Deutschland wieder entfacht. Nach dem Vorfall in Pforzheim hat die Staatsanwaltschaft am Montag ein Ermittlungsverfahren wegen möglicher Körperverletzung im Amt eingeleitet. Die Polizeigewerkschaft mahnte...

