43-Jähriger festgenommen : Busfahrer verteidigt Fahrgast – Angreifer tötet ihn mit Messer

Eine polnische Reisegruppe macht eine kurze Raucherpause in Bayern. Dabei kommt es zum Streit mit einem Deutschen. Dieser zückt ein Taschenmesser. Der Busfahrer geht tödlich getroffen zu Boden.

Hof | Ein Busfahrer ist bei einer Messerattacke in Oberfranken tödlich verletzt worden. Der 63-Jährige war am frühen Dienstagmorgen dazwischen gegangen, als ein 43-Jähriger in Hof einen Fahrgast aus einer polnischen Reisegruppe angriff und leicht verletzte. Dabei soll der Verdächtige den Busfahrer mit einem Messer tödliche Verletzungen zugefügt haben, wie P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.