Fragwürdige Strategie? : Porsche will mehr Autos an Frauen verkaufen – mit einem neuem Farbton

Ob diese Strategie wirklich zeitgemäß ist? Porsche bietet neben einer neuen Farbe auch lederfreie Sitze an.

Stuttgart | Mit den starken Quartalszahlen kann der Sportwagenhersteller Porsche eigentlich zufrieden sein. In den ersten drei Monaten dieses Jahres ist der Fahrzeugabsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 71.986 Wagen gestiegen. So weit, so gut. Doch eine Kennzahl beschäftigt zurzeit Porsche: Gerade einmal jeder achte Sportwagen hierzulande wird an eine Frau...

