99-Jähriger in Behandlung : Queen-Ehemann Philip im Krankenhaus: Prinz William äußert sich zum Gesundheitszustand

Prinz Philip ist am 16. Februar auf Anraten seiner Ärzte "vorsorglich" in eine Klinik gebracht worden.

London | Der britische Prinz William (38) hat sich am Montag über den Gesundheitszustand seines Opas, Prinz Philip, geäußert. "Es geht im okay, er steht unter Beobachtung", sagte der Zweite in der britischen Thronfolge über den 99 Jahre alten Mann von Königin El...

