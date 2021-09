Zwölftes Queen-Urenkelkind : Prinzessin Beatrice bringt Kind zur Welt

Queen Elisabeth II. hat eine neue Urenkelin. Erst im vergangenen Jahr hatte Prinzessin Beatrice die Heirat mit ihrem Verlobten Edoardo Mapelli Mozzi verkündet.

London | Großbritannien kann sich über ein weiteres royales Baby freuen: Die Queen-Enkelin Prinzessin Beatrice hat ein Kind zur Welt gebracht. Das Mädchen wurde am späten Samstagabend geboren, wie der Buckingham-Palast am Montag mitteilte. Es ist das zwölfte Urenkelkind von Königin Elizabeth II. und bereits das vierte Baby, das in diesem Jahr in der Familie...

