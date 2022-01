Luftverkehr : Probleme mit Triebwerk - Ferienflieger muss notlanden

Kurz nach dem Start hatte es bei einem Charterflug von Lanzarote nach Hamburg eine Störung an einem der Triebwerke gegeben. Die Maschine musste auf einer Nachbarinsel notlanden. Zu Schaden kam niemand.

Arrecife/Lanzarote | Eine Maschine der Charterfluglinie Condor ist kurz nach dem Start in Lanzarote mit Ziel Hamburg wegen eines Triebwerksschadens in Fuerteventura notgelandet. Dort habe die Maschine sicher aufsetzen können, teilte eine Airline-Sprecherin am Samstag mit. Direkt nach dem Start am Freitag hatte es demnach eine Störung an einem der Triebwerke gegeben, ve...

