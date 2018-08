Promi Big Brother 2018 : Silvia Wollny ist raus: Zu krank für Promi Big Brother

Silvia Wollny ist raus bei "Promi Big Brother 2018". Sat.1 und begründet den Auszug mit Wollnys Gesundheitszustand.

von Daniel Benedict

22. August 2018, 17:58 Uhr

Berlin | Silvia Wollny ist der Sat.1-Show "Promi Big Brother" körperlich nicht mehr gewachsen: Aus gesundheitlichen Gründen verlässt sie den Container.





Sat.1 meldet "Big Brother"-Aus von Silvia Wollny

Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein hatte die Show schon vor der Premiere verlassen. Am fünften Tag kommt nun der zweite ungeplante Auszug aus dem "Big Brother"-Container. Silvia Wollny geht es zu schlecht, um weiter mitzuspielen. Am Nachmittag schreibt Sat.1 in einer Pressemiteilung: "Für Silvia Wollny ist 'Promi Big Brother' aus medizinischen Gründen zu Ende. Nachdem Silvia heute erstmals Beschwerden gegenüber Big Brother äußerte, wurde sie umgehend von einem Arzt im Sprechzimmer untersucht. Auf ärztliches Anraten musste sie das Haus umgehend verlassen und befindet sich bereits auf dem Weg zu ihrer Familie. Big Brother informierte alle Bewohner anschließend mit einem Brief über den Auszug." (Der Masturbationsskandal: Warum Katja vor allem die Moderatoren von "Promi Big Brother" blamierte)

Rätselraten um Silvia und den Ersatzkandidaten

Wichtige Fragen lässt Sat.1 am späten Nachmittag noch offen: Was Silvia Wollny fehlt und wie ernst ihr Gesundheitszustand ist, bleibt in der knappen Mitteilung unklar. Ob ein Ersatzkandidat für die Show bereitsteht und wer das sein könnte, ist ebenfalls ungewiss. Nach dem Auszug von Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein war der Fußballer Umut Kekilli nachgerückt.