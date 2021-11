US-Richter : Prozess gegen Prinz Andrew möglicherweise im Herbst 2022

Seine Anwälte versuchen mit aller Macht, einen Prozess zu verhindern. Jetzt aber hat ein US-Richter ein mögliches Datum für ein Hauptverfahren genannt.

New York | Im Rechtsstreit um Missbrauchsvorwürfe gegen Prinz Andrew (61) könnte auf den Queen-Sohn im kommenden Jahr ein Prozess zukommen. Bei einer Anhörung in dem Zivilstreit sagte der zuständige Richter am Mittwoch in Manhattan übereinstimmenden Medienberichten zufolge, dass der Herbst 2022 ein mögliches Datum für ein Hauptverfahren sein könnte. Hinter...

