Kritik an EU-Politik : „Pushback“ ist das Unwort des Jahres 2021

Mit "Pushback" wird die gewaltsame Zurückweisung von Menschen an Grenzen beschrieben. Es ist zum Unwort des Jahres 2021 gewählt worden.

Marburg | "Pushback" ist das Unwort des Jahres 2021. Das gab die Jury der sprachkritischen Aktion am Mittwoch in Marburg bekannt. Der aus dem Englischen stammende Begriff wird im Zusammenhang mit Zurückweisungen von Flüchtlingen an Grenzen verwendet. Mehr dazu in Kürze. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.