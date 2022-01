Verbotene Trainingsmethoden : „Nur selten angewendet“: Ludger Beerbaum weist Tierquälerei-Vorwurf zurück

Gegen den deutschen Springreiter Ludger Beerbaum werden Vorwürfe der Tierquälerei erhoben. Er soll die unerlaubte Trainingsmethode des Barrens bei seinen Pferden anwenden.

Warendorf | Der viermalige Olympiasieger Ludger Beerbaum wehrt sich vehement gegen den Vorwurf der angeblichen Tierquälerei durch den TV-Sender RTL. "Der Beitrag von 'RTL extra' ist in vielen Punkten nachweislich falsch, verleumderisch und ehrverletzend", schrieb der 58 Jahre alte Springreiter am Mittwoch in einer Stellungnahme. Er kündigte juristische Schritte a...

