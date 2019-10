Am 23. Oktober : RTL II zeigt Sondersendung für tödlich verunglückten Soap-Star

In "Ingo Kantorek - Ein Leben voller Leidenschaft" gedenkt der Sender dem verstorbenen "Köln 50667"-Schauspieler.

von dpa

19. Oktober 2019, 08:32 Uhr

Berlin | Gut zwei Monate nach dem tödlichen Autounfall von Ingo Kantorek ist der Schauspieler am Mittwoch (23.10.) zum letzten Mal in der Serie "Köln 50667" zu sehen (18.05 Uhr). RTL II gab zunächst nichts darüber bekannt, wie sich Kantoreks Figur Alex Kowalski aus der Reality-Soap verabschiedet. Ersetzt werden soll der gestorbene Darsteller keinesfalls. "Ingo war ein außergewöhnlicher Mensch und hat seit der ersten Stunde von "Köln 50667" die Serie nachhaltig mitgeprägt. Daher werden wir die Rolle des Alex, die Ingo so leidenschaftlich und authentisch verkörpert hat, nicht neubesetzen", hatte der Privatsender nach dem schweren Unfall im August betont.

Kantorek (44) und seine 48 Jahre alte Frau waren damals früh morgens auf der A8 nahe Sindelfingen (Baden-Württemberg) von der Fahrbahn abgekommen, als sie auf einen Parkplatz fahren wollten. Ihr Auto war gegen eine Betonwand und dann in einen parkenden Sattelzug gefahren. Kantorek war laut Polizei noch an der Unfallstelle gestorben. Seine Frau war wenig später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.





Am Abend des letzten Auftritts bei "Köln 50667" sendet RTL II um 20.15 Uhr eine Sondersendung. In "Ingo Kantorek - Ein Leben voller Leidenschaft" geben Freunde, Kollegen und Wegbegleiter laut Mitteilung "einen tieferen Einblick in das Seelenleben des Fan-Lieblings, der neben seiner Rolle Alex Kowalski so viele weitere Rollen als Ehemann, Kollege und Kämpfer für wohltätige Zwecke meisterte".