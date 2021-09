Kurios : Radfahrer will nach Italien: An dänischer Grenze gestoppt

Mit einem Fahrrad ist ein 25-Jähriger Mann in Ungarn losgeradelt. Sein Ziel: Italien. An der dänischen Grenze hat die Polizei ihn aufgegabelt - und konnte ihm zumindest ein wenig helfen.

Padborg | Mächtig verfahren hat sich ein Radler, der auf der Autobahn an der deutsch-dänischen Grenze bei Ellund gestoppt worden ist. Der 25 Jahre alte Mann habe angegeben, vor einigen Tagen mit einem Fahrrad in Ungarn gestartet zu sein, teilte die Bundespolizei mit. Dabei radelte er stramm in die falsche Richtung, denn er habe eigentlich einen Freund in Ita...

