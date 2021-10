Strafverfahren : 180 km/h: Raser prahlt ausgerechnet vor Zivilstreife

Ausgerechnet vor einer Zivilstreife hat ein Raser seine Imponierlust ausgelebt. Als er überführt wurde, schmähte er die Beamten als Neider – dann kamen seine Verwandten und wurden aufsässig.

Dortmund | Ein junger Dortmunder ist bei seiner Prahlerei mit seinem neuen Sportwagen an die Falschen geraten. Der 22-Jährige war ausgerechnet vor einer Zivilstreife der Polizei direkt und ohne Blinker von der Beschleunigungsspur ganz nach links auf die Bundesstraße 236 in Dortmund gezogen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten mussten abbremsen, um ...

