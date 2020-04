Große Rauchwolke über der Hauptstadt : Brand auf Baustelle am Berliner Humboldt Forum – ein Verletzter

Ein Bauarbeiter sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

von dpa, afp und lod

08. April 2020, 10:33 Uhr

Berlin | Auf der Baustelle des Berliner Stadtschlosses in Berlin hat es am Mittwoch einen Brand gegeben. Ein Bauarbeiter wurde leicht verletzt. Der Mann sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Vermutlich habe der Arbeiter auch Rauchgas eingeatmet.

80 Einsatzkräfte seien angerückt und hätten den Brand rasch unter Kontrolle gebracht. Gebrannt hätten zwei Bitumenkocher im Erdgeschoss der Baustelle, hieß es zunächst. Es habe dadurch eine starke Rauchentwicklung gegeben.





Gasflasche aufgeplatzt – Innenräume intakt

Nach späteren Angaben der Feuerwehr war eine Propangasflasche zerborsten. "Es gab den Zerknall eines Gasbehälters", sagte Feuerwehrsprecher Rolf-Dieter Erbe der Deutschen Presse-Agentur. Durch die Erhöhung des Druckes in einem Gasbehälter komme es zum Zerbersten, erläuterte Erbe, "und dann brennt natürlich auch das Gas". Das sei auch deshalb gefährlich, weil Teile umherfliegen könnten. Dies alles sei passiert, bevor die Feuerwehr zum Einsatzort gekommen sei.

Ein Sprecher des Forums war am Morgen zunächst von einer Explosion ausgegangen. Der Sprecher betonte, die Innenräume seien nicht betroffen. Demnach entzündeten sich die Geräte gegen zehn Uhr in einem Durchgang. Allerdings müssten eventuelle Folgeschäden an der Fassade noch geprüft werden.

Rauchwolke über Berlin-Mitte

Der Sender "rbb" veröffentlichte Fotos, die große schwarze Rauchschwaden zeigen:











Polizei vermutet Unfall und leitet Ermittlungen ein

Die Polizei geht von einem Unfall aus. "Nach aktuellen Erkenntnissen unseres Lagezentrums gibt es keine Hinweise auf vorsätzliches Handeln", hieß es am Mittwoch in einem Tweet der Polizei. Nach der Brandbekämpfung durch die Feuerwehr übernehme ein Brandkommissariat des LKA die Ermittlungen zur Ursache.





Der erste Teil des Humboldt Forums soll eigentlich im September eröffnet werden, geplant war die Eröffnung ursprünglich bereits im vergangenen Jahr. Das 40.000 Quadratmeter umfassende Kultur- und Ausstellungszentrum bespielen die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit zwei ihrer Museen, das Land Berlin und die Humboldt-Universität. Gezeigt werden sollen Exponate aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien sowie Objekte zur Geschichte Berlins.