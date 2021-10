IBES 2022 : Raus aus Australien: RTL vermeldet neuen Dschungelcamp-Drehort

Die 15. Dschungelcamp-Staffel wird nicht in Australien produziert. Der neue Drehort soll RTL nahe dem Kruger-Nationalpark in Südafrika liegen.

Köln | Die 15. Staffel der RTL-Show "Ich bin in Star – Holt mich hier raus" (IBES) wird nicht in Australien realisiert. Wie RTL mitteilte, liegt der neue Drehort in Südafrika nahe dem Kruger-Nationalpark. Am Stammpersonal ändert sich nichts: Das Reality-Format wird weiterhin von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderiert. Auch Dr. Bob steht als medizinische...

